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«متحدث الصحة»: 518 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة (فيديو)

«متحدث الصحة»: 518 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة”.

وأضاف “متحدث الصحة”: أنه تم “تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عامًا، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة”.

وأشار “العبد العالي، إلى أنه تم تسجيل شفاء 59 مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في المملكة إلى 990 حالة.

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