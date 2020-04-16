«متحدث الصحة»: 518 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة”.
وأضاف “متحدث الصحة”: أنه تم “تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عامًا، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة”.
وأشار “العبد العالي، إلى أنه تم تسجيل شفاء 59 مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في المملكة إلى 990 حالة.
#عاجل_السعودية| متحدث#وزارة_الصحةد. محمد العبدالعالي: تسجيل 518 حالة مصابة بـ#كورونا، ليصل الإجمالي إلى 6380 حالة مؤكدة.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/N9YIe8AZSO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 16, 2020
#عاجل_السعودية| متحدث#وزارة_الصحةد. محمد العبدالعالي: تسجيل 4 حالات وفيات لغير سعوديين، ليصل الإجمالي 83 حالة وفاة رحمهم الله جميعًا.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/ICyUlkkalW
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 16, 2020