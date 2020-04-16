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وصول 8 خبراء صينيين إلى المملكة لمكافحة «كورونا».. هذه تخصصاتهم الطبية (صور)

وصول 8 خبراء صينيين إلى المملكة لمكافحة «كورونا».. هذه تخصصاتهم الطبية (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

وصل فريق طبي يضم 8 خبراء صينيين، مساء أمس الأربعاء، إلى المملكة لتقديم الدعم والخبرات لمكافحة فيروس كورونا.

وسيقدم أعضاء الفريق الطبي الصيني خبراتهم وتدريب الطاقم الطبي في المملكة على الوقاية من فيروس كورونا وسرعة التشخيص والسيطرة عليه.

ويضم الفريق الطبي تخصصات مكافحة عدوى ‏المستشفيات، والأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي، ‏والعناية المركزة، والاختبارات المعملية‎، بالإضافة إلى ضابط اتصال من ‏مكتب الشؤون الخارجية‎.‎

وقال السفير الصيني بالرياض، تشن وي تشينغ: “استقبلت مع زملائي السعوديين فريق الخبراء الصينيين، الذين سيعملون مع زملائهم السعوديين في الجبهة الأمامية ضد كورونا”.

وأضاف “السفير الصيني”: “الصديق وقت الضيق، نفتخر بهذه العلاقات المتميزة، ونقف مع الشعب السعودي العظيم”.

 

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