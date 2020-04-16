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أمطار غزيرة تُغرق شوارع رئيسية بمحافظة شرورة.. وأمانة نجران تؤكد جاهزيتها (صور)

أمطار غزيرة تُغرق شوارع رئيسية بمحافظة شرورة.. وأمانة نجران تؤكد جاهزيتها (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

هطلت أمطار غزيرة على محافظة شرورة بنجران مساء أمس، تسببت في غرق بعض الشوارع الرئيسية وحي الملك عبدالله بالمحافظة؛ فيما استنفرت الجهات الميدانية المعنية لتصريف مياه الأمطار وفك الاختناقات.

ونشرت بلدية محافظة شرورة على حسابها الرسمي في “تويتر” ‏عددًا من الصور لشفط التجمعات المائية من أمام منازل المواطنين، مؤكدة تواصل أعمالها الميدانية لسحب تجمعات المياه في عدد من المواقع إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على محافظة شرورة.

من جهتها، أكدت أمانة منطقة نجران في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أنها مستعدة ميدانيًّا لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار وفق خطة الطوارئ، فيما فعّلت غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار، واستقبال البلاغات عبر رقم 940.

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