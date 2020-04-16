«الجوازات»: حل وحيد أمام المقيمين العالقين خارج المملكة وقاربت تأشيراتهم على الانتهاء

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، الحل الوحيد أمام جميع المقيمين العالقين خارج المملكة، وقاربت تأشيرات الخروج والعودة الخاص بهم على الانتهاء.

وأكدت “الجوازات”؛ ردًا على سؤال وردها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، جاء نصه كالآتي: “أنا عالق في دبي ولا أستطيع العودة للمملكة بسبب ظروف كورونا، وتأشيرة الخروج والعودة قاربت على الانتهاء كيف يمكن تمديدها؟، عند محاولة سداد الرسوم بالبنك دائمًا يظهر خطأ”.

لترد الجوازات موضحة أنه “في حال كان المستفيد خارج المملكة يتم تمديد التأشيرة من قبل صاحب العمل”.

وأرفق حساب “الجوازات” في رده على المقيم، الرابط الذي يستطيع من خلاله صاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة،من هنا.