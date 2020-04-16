بالفيديو.. «إمام جامع» يتحدث عن بشرى بشأن صلاة التروايح في المنازل

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تحدث الشيخ تركي الغامدي، إمام أحد جوامع مدينة الرياض، عن بشرى بشأن صلاة التراويح التي تم تعليقها في المساجد بسبب وباء كورونا.

وقال “الغامدي” خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: “منذ عهد النبوة وصلاة التراويح تقام في البيوت، وأبشركم بالأجر وعليكم بالدعاء”.

وأضاف: أن “الحقيقة تقاس بالعقل، ولا نلوم شخص أن يحن قلبه لصلاة الجماعة والتراويح، وهذا الإجراء لمجرد الحفاظ على صحة الإنسان”.

وأكد “الغامدي”، أن “سلامة الإنسان أولا ونحن نريد من الصلاة والعبادة الأجر ورضا الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة لكي نتقرب من الله”.