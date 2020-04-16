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5 علامات تحذيرية على ارتفاع السكر المتكرر

5 علامات تحذيرية على ارتفاع السكر المتكرر
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تواصل – وكالات:

يتأخر تشخيص مرض السكري أو حالة ما قبل السكري لدى كثيرين بسبب إهمال العلامات التحذيرية التي يرسلها الجسم ليخبرك بارتفاع الجلوكوز بالدم لفترات طويلة.

وخلال فترة العزل والتباعد الاجتماعي يقل النشاط البدني، وقد يتكاسل البعض عن أداء التمارين الرياضية التي تساعد على ضبط الوزن ونسبة السكر بالدم.

إليك أهم العلامات التحذيرية لارتفاع السكر لتنصت إليها:

* الجوع المتكرّر، والعطش المفرط أو غير المبرّر، وجفاف اللسان من العلامات التحذيرية لارتفاع السكر.
* حكة الجلد وجفافه ونمو الفطريات الجلدية، من علامات ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم.
* في كثير من الأحيان تمتد الالتهابات الجلدية التي يسببها ارتفاع السكر إلى المناطق التناسلية.
* قد تحدث الحكّة أيضاً في القدمين والساقين.
* تحوّل لون الجلد إلى الغامق في مناطق ثنايا الجلد، مثل تحت الإبط، من علامات السكري.

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