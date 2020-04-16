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10 نصائح مهمة من أخصائي نفسي عليك اتباعها خلال أزمة كورونا

10 نصائح مهمة من أخصائي نفسي عليك اتباعها خلال أزمة كورونا
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تواصل- فريق التحرير :

أوصى أخصائي علم النفس والمستشار بمركز التنمية الأسرية بالدمام الدكتور فهد الماجد، بضرورة الاهتمام بتقوية جهاز المناعة النفسية لما له من انعكاسات على حماية مناعة الجسم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مقدماً 10 نصائح مهمة لتقوية جهاز المناعة .

وأوضح الماجد خلال أمسية “الإسعافات النفسية الأولية” التي نظمتها “بر الشرقية”: أن هناك علاقة بين المناعة الجسدية والصحة النفسية، فكلما ارتفع مستوى الصحة النفسية تحسنت المناعة الجسدية من خلال اتباع النصائح التالية:-

1-(الإيمان بالقضاء والقدر والقرب من الله ) لأنه كلما كان الإنسان أكثر قرباً من الله كلما اطمأنت نفسه، وسكنت مذكراً بقوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون”.

2- تغيير أفكارنا وطريقتنا في النظر للحجر المنزلي والنظر إليه كسلوك دفاعي يهدف إلى الحماية والأمان “تغيير الصورة الذهنية”.

3- ممارسة الهوايات بالمنزل، لأن ممارستها ترفع هرمون السعادة وهو ما يعزز الحالة النفسية ويعطي مناعة نفسية.

4- التركيز على أعداد المتعافين بدلاً من التركيز على أعداد الإصابات.

5- متابعة الأخبار بهدف المعرفة لا بهدف الهلع، فالهلع يضعف المناعة النفسية.

6- الابتعاد عن التوقعات السلبية والتوتر.

7- تعزيز التواصل مع الأشخاص الإيجابيين.

8- الابتعاد عن الشائعات “كمامة الأذن” لفلترة الشائعات التي تهدم الصحة النفسية.

9- التعرف على حقيقة الفيروس يبعث على الاطمئنان، لأنه ضعيف أمام اتباع سبل الوقاية.

10- التفاعل الاجتماعي مع العائلة بالمنزل ومع الأقارب عن بعد يعزز الصحة النفسية.

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