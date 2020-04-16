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أدوية وسط مياه الصرف وحليب أطفال فاسد.. مخالفات جسيمة تغلق صيدليات بالرياض (فيديو)

أدوية وسط مياه الصرف وحليب أطفال فاسد.. مخالفات جسيمة تغلق صيدليات بالرياض (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أغلقت الفرق الرقابیة التابعة لوزارة الصحة، عدداً من الصيدليات والمستودعات جنوب الرياض، بسبب ارتكابها العديد من المخالفات، بينها الاستعانة بالعمالة داخلها بدلاً من المختصين، وكذلك عرضها أدوية منتهية الصلاحية وحليب أطفال فاسداً.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فیصل العبدالكريم، بعضاً من إجراءات إغلاق تلك الصيدليات، حيث ظهر من خلالها وجود تستر عبر تشغيل سائق توصيل وعمالة ليقوموا بدور الصيادلة، إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى.

وأوضح الفيديو، استغلال الصيدليات بدروم إحدى العمارات السكنية وتحويله إلى مستودع لها، ليتم وضع الأدوية وحليب الأطفال وسط مياه الصرف الصحي.

 

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