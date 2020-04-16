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آخرهم لاعبين بأحد الأندية.. محامٍ يوضح العقوبة المنتظرة بحق المتباهين بخرق منع التجول

آخرهم لاعبين بأحد الأندية.. محامٍ يوضح العقوبة المنتظرة بحق المتباهين بخرق منع التجول
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المحامي والمستشار القانوني ناصر بن طريد العنزي، عقوبة تصوير ونشر المقاطع التي تتضمن تباهيا بمخالفة «منع التجول» ، مؤكداً أن العقوبة تصل إلى  السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين

وأضاف العنزي أن هذا الفعل يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف وفقاً للفقرة أولاً من تعميم وزير الداخلية رقم 2000- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشار إلى أن هذه المخالفة تعد فعلا مجرما نظاماً بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي حذرت من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.

ويأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجوُّل بمحافظة جدة.

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