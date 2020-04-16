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توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد الهوية الوطنية

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد الهوية الوطنية
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تواصل- فريق التحرير:

أكَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تجديد الهوية الوطنية موقوفة حاليًا نتيجة تعليق العمل في المكاتب، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أوضحت الأحوال المدنية أنه سيتم الإعفاء من غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية بعد تعليق العمل في مكاتبها حتى إشعار آخر.

وعن استخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية، أو استلامها بعد تجديدها قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية، أوضحت الأحوال المدنية أن المواطنين يمكنهم مراجعة المكتب بعد العودة للعمل.

وكانت الأحوال المدنية، قد شددت في وقت سابق، على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا، قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح صاحبها، وتجنبًا لتعرضه إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 ريال.

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