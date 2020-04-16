طبيب سعودي يكشف تفاصيل إصابته بـ«كورونا» أثناء عمله بأحد مستشفيات أمريكا

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كشف الطبيب السعودي عبدالرحمن بن أحمد اللغبي، طبيب زمالة أمراض الدم والأورام بجامعة وين ستيت بميتشيقن بالولايات المتحدة الأمريكية والمبتعث من جامعة الملك خالد، تفاصيل إصابته فيروس كورونا الجديد أثناء عمله بالمستشفى.

وقال اللغبي في مقطع فيديو متداول: إنه في منتصف مارس الماضي اكتشف إصابته بالفيروس ليتم بعدها نقله للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وفي الأول من إبريل أجرى الفحوصات ليتأكد من شفائه من الفيروس، ويعود للعمل للمساهمة في التصدي للفيروس مجددًا.

وأكد أن قوة مناعة الجسم تساعد في التصدي للفيروس، لذا ينصح المتعافين من الفيروس التبرع بالبلازما لكونها أحد الخيارات المستخدمة لمقاومة الفيروس، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتبرع بهذه الأجسام المضادة (plasma donation) كشكل من أشكال دعم هذه التجارب والدراسات الإكلينيكية؛ لعل وعسى تفيد في معرفة دورها في التعامل مع هذا الفيروس.

وتابع أن مشاركة الأطباء السعوديين تعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصحية الأمريكية، وتنبع من واجب الطبيب تجاه مرضاه والمشاركة في العناية بالمرضى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19) شكل من أشكال تنفيذنا القَسَم الطبي الذي ألزمنا فيه أنفسنا بالعناية بمرضانا في كل الأحوال.

وأوضح أن الأرقام تشير إلى ‏أن عدد الأطباء السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مكونًا مهمًّا بين أطباء الزمالة في الولايات المتحدة، وأصبح الأطباء السعوديون من أكثر الأطباء قبولاً في برامج الإقامة الأمريكية في إحدى الإحصائيات التي تم إعلانها من قِبل المنظمة المسؤولة عن تدريب الأطباء في الولايات المتحدة (ECFMG) التي أُعلن فيها أكثر عشر دول يتم قبول الأطباء منها، واحتلت السعودية المركز الرابع بعد الصين والهند وباكستان.