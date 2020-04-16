توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على ٨ مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.