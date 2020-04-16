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هل تجوز الصلاة خلف «أئمة التلفزيون»؟.. «المنيع» يحسم الجدل

هل تجوز الصلاة خلف «أئمة التلفزيون»؟.. «المنيع» يحسم الجدل
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع “إنه لا تجوز تأدية الصلوات الخمس جماعة عن بعد، عبر إمام تُنقل صلاته ببث مباشر، مرجعاً ذلك لكون صلاة الجماعة لا تكون إلا إذا كان المأموم مباشرا إمامه وذلك في مسجده أو الساحات المتعلقة بالمسجد أو الدار المجاورة للمسجد نفسه، وهو يرى الإمام والمأمومين الذين معه. وأشار إلى عدم جواز ذلك لوجود مئات أو آلاف الكيلومترات بين الإمام والمأموم.

وأضاف: “الجائز هو فقط مشاهدة الصلاة التي تبث والاستماع لها، ولكن لا يكون معهم في الصلاة، فالمسافة التي بينه وبين الإمام قاطعة”، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد “المنيع” أن صلاة التراويح يجوز أن تكون جماعة ويجوز أن تكون فرادى، مستشهدا بفعل الرسول حين صلى التراويح جماعة فقط 3 ليال وخشي أن تفرض على الأمة فصار يصلي التراويح في بيته.

وختم الشيخ المنيع بقوله “إنه يجوز للأفراد أن يصلوا التراويح في منازلهم كما فعل الرسول”.

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