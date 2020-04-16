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توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، اليوم الخميس، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، نجران وجازان وعسير والباحة والرياض وأجزاء من الجوف وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

أما عن درجات فمن المتوقع أن تسجل نجران أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل تبوك وطريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 13 درجة مئوية.

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