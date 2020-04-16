بشرى سارة من بنك «التنمية الاجتماعية» لأصحاب القروض

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أكد نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، إن عددا كبيرا من المقترضين تم إعفاؤهم، وهم من الفئات الأشد حاجة، ووصل عددهم إلى 39 ألف مقترض، بمبلغ وصل إلى مليار ريال.

وقال الحميدي: “إن هناك لجانا مختصة يُقدم لها طلب الإعفاء للدراسة من جميع الجوانب، أما معايير الشمول والآلية فهي خاضعة لأعمال البرنامج ووزارة المالية، وفق توجيهات المقام السامي، ومنها العمر والحالة الاجتماعية والحالة الوظيفية والصحية وعدد أفراد الأسرة، وغيرها من الشروط”.

وأوضح أنه يمكن الحصول على الإعفاء من خلال التقديم عبرالبوابة الموحدة لوزارة المالية، وذلك للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن من صدرت له قرارات بالإعفاء نُفذت بالفعل وأودعت المبالغ في حسابات المقترضين.