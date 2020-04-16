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الجهات الأمنية تشدد الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية (فيديو)

الجهات الأمنية تشدد الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كثفت الجهات الأمنية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية الرقابة الصارمة على سائقي التطبيقات الإلكترونية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلاب ضمانا لوصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية.

وأشارت إلى أن الرقابة تشمل جميع سيارات التوصل سواء من الشركات أو المطاعم للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات.

 

 

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