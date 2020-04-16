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10 نصائح لتعزيز المناعة النفسية في مواجهة كورونا

10 نصائح لتعزيز المناعة النفسية في مواجهة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

قدم أخصائي علم النفس والمستشار بمركز التنمية الأسرية بالدمام، الدكتور فهد الماجد، مجموعة من النصائح لتقوية المناعة النفسية والتعامل بشكل صحيح مع أزمة كورونا الحالية.

وقال الماجد، خلال أمسية “الإسعافات النفسية الأولية” التي نظمتها “بر الشرقية”، ممثلة في مركز التنمية الأسرية: إن “هناك علاقة بين المناعة الجسدية والصحة النفسية.

وأضاف أنه كلما ارتفع مستوى الصحة النفسية تحسنت المناعة الجسدية، مؤكدا أن الأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة النفسية لديهم فرصة أكبر للتعافي من فايروس كورونا، كما قدم مجموعة من النصائح لتقوية المناعة النفسية كالتالي:

1- (الإيمان بالقضاء والقدر والقرب من الله ) لأنه كلما كان الإنسان أكثر قرباً من الله كلما اطمأنت نفسه، وسكنت مذكراً بقوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون”.

2- تغيير أفكارنا وطريقتنا في النظر للحجر المنزلي والنظر إليه كسلوك دفاعي يهدف إلى الحماية والأمان “تغيير الصورة الذهنية”.

3- ممارسة الهوايات بالمنزل، لأن ممارستها ترفع هرمون السعادة وهو ما يعزز الحالة النفسية ويعطي مناعة نفسية.

4- التركيز على أعداد المتعافين بدلاً من التركيز على أعداد الإصابات.

5- متابعة الأخبار بهدف المعرفة لا بهدف الهلع، فالهلع يضعف المناعة النفسية، والابتعاد عن التوقعات السلبية والتوتر.

6- تعزيز التواصل مع الأشخاص الإيجابيين.

7- الابتعاد عن الشائعات “كمامة الأذن” لفلترة الشائعات التي تهدم الصحة النفسية، والتعرف على حقيقة الفيروس يبعث على الاطمئنان، لأنه ضعيف أمام اتباع سبل الوقاية.

8- التفاعل الاجتماعي مع العائلة بالمنزل ومع الأقارب عن بعد يعزز الصحة النفسية، وممارسة الرياضة المنزلية ترفع المعنويات النفسية وتعزز المناعة.

9- ملء الفراغ إيجابياً بالانشغال بكل ما هو مفيد، فمتى انشغل العقل بما يفيده لا يجد فراغاً للتفكير في ما يقلق النفس ويوترها.

10- التغذية الصحية.. حيث أكد أن للغذاء دور مهم في تعزيز الحالة النفسية والصحة العامة.

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