بالفيديو.. المدارس تتأهب لإيواء العمالة الأجنبية بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها تسلمت 3445 مبنى تعليمياً مقدّما من وزارة التعليم، وذلك لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة للعمالة بجميع مناطق المملكة، ولتقنين أوضاعهم تزامناً مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو وثق أول عملية تسكين للعمالة الأجنبية في إحدى مدارس محافظة الأحساء، حيث تم تسكين وإيواء 200 عامل أجنبي بها، حيث أبدت الجهات الأمنية ومنسوبو “التعليم” و”الشؤون البلدية” تعاوناً كبيراً في هذا الشأن.

كما رصد المقطع مشاهد من داخل مدرسة جرير الابتدائية بحي الملز بالعاصمة الرياض، والتي تم تسليمها من وزارة التعليم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاستخدامها كمركز مؤقت لإيواء العمالة الأجنبية.