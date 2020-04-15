آخر مستجدات كورونا في المملكة.. 493 حالة جديد وتعافي 42

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2000000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها اكثر من (500) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (127) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي عدد جديد من الحالات المؤكدة وهي (493) حالة وتوزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (109)، والهفوف (86)، والدمام (84)، وجدة (69)، الرياض(56)، ومكة المكرمة (40) حالة، والطائف (9)، والجبيل(6)، والمخواة(6)، وخليص(6)، وعرعر (5)، و ينبع(4)،و القطيف(4)، والباحة(2)، ورأس تنورة(2)، وحالة واحدة في كل من الخبر، والظهران، والزلفي، والقريع، والمظيلف، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (5862) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (4852) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 71 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

واستطرد قائلا : وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (931)حالة بإضافة (42) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (79) حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة منها حالتان لسعوديين في المدينة المنورة أعمارهم بين 70 و72 عاماً، وواحدة لسعودية في مكة المكرمة بلغت من العمر 67 عاماً، و3 حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة، وتراوحت أعمارهم بين 35 و 57، و جميعهم كانوا يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً .

وأكد متحدث الصحة أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية المهمة والبقاء في المنازل للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا في المجتمع، لافتاً النظر إلى أن هناك أمور مهمة جداً من الممكن التقيد بها وأن تكون وسائل تريحنا وتجعلنا في راحة واطمئنان أكثر وفي حالة صحية تناسبنا جسدياً ونفسياً بإذن الله أثناء فترة الالتزام ببقائنا في المنازل.

وقدم الدكتور عبدالعالي عدداً من النصائح من أبرزها ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل واستثمار الأوقات بما يعود بالنفع لجميع أفراد الأسرة، داعياً إلى أهمية بث أولياء الأمور التطمينات للأطفال وكبار السن والتخفيف عليهم خاصة من يعانون من القلق والتوتر،كما دعا إلى مراعاة السلوكيات الصحية لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الغذاء الصحي ومزاولة الرياضة أثناء البقاء في المنزل والحصول على الكفاية من الراحة والنوم، والاستفادة من البقاء بالمنزل بالقراءة النافعة وكسب المهارات والخبرات عن بُعد.

وشدّد متحدث الصحة على ضرورة عدم الحرص على استسقاء المعلومات الكثيرة عن الفيروس وبخاصة ما يتم تداوله كون غالبيته يعتمد على الشائعات خلال مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا تزرع القلق والتوتر بينكم.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

يذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عقدت اليوم اجتماعها السادس والخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة عن الفيروس، كما استعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك لمساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج ، والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فهد العتيبي.