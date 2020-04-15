النمر: اهتموا بنفسية «كبار السن».. اجتمع عليهم المرض وعزلة كورونا

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع بالاهتمام بنفسية كبار السن، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي.

وقال النمر، في تدوينة عبر حسابه في “تويتر”: “رجاء من الجميع: اهتموا بنفسية كبار السن ، خاصة خلال هذه الأيام، فقد اجتمع عليهم كبر السن وأمراضه ، والخوف من وباء كورونا، أن يصيبهم أو يصيب أبناءهم العاملين أو احفادهم، والعزلة في المنزل ،والبعد عن الأبناء والأقارب وزياراتهم.

وختم الدكتور خالد النمر، بقوله “كونوا قريبين منهم..بالاتصال المرئي”.