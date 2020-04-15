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مكافأة قيمة من «التجارة» لمقدمي بلاغات الغش التجاري

مكافأة قيمة من «التجارة» لمقدمي بلاغات الغش التجاري
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تواصل – فريق التحرير:

ثمن المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، ما قام به المواطن الذي قدم بلاغا بشأن تخزين المواد الغذائية في جدة، مضيفا أن المواطن لم يذهب إلى مواقع التواصل ليشهر بهم، بل صوّر المقطع وبلّغ وزارة التجارة.

وأضاف متحدث التجارة، خلال حديثه لقناة السعودية: إن البلاغ تم تصويره الساعة 10 صباحاً، والساعة 1 مساء تم القبض على المخالفين”، مضفيا “رسالتنا لمن يشاهد مخالفة وثّق وبلّغ ولا تنشرها في التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن كل من يبلّغ عن حالة غش تجاري له مكافأة من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي تصل لـ25%، وعندما تكون مخالفة غش تجاري المكافأة تصل إلى 30%”.

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