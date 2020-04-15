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توقعات الأرصاد لفصل الربيع.. أمطار وحالات مناخية متطرفة وارتفاع الحرارة

توقعات الأرصاد لفصل الربيع.. أمطار وحالات مناخية متطرفة وارتفاع الحرارة
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها الفصلي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع للعام الحالي 1441هـ الموافق 2020م ، والمتضمن لمحة مناخية تاريخية وتوقعات مناخية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن معدلات درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة ويتراوح الارتفاع من ( 0.5 – 1.5) درجة مئوية باتجاه وسط وجنوب المملكة.

وتوقعت الهيئة وفقاً لتحليل مخرجات التوقعات الفصلية لربيع هذا العام -بإذن الله تعالى- ،كمية هطول الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي على شمال المملكة، بينما تكون حول المعدل على وسطها، وأقل من المعدل على الأجزاء الجنوبية، وتكرار العواصف الرملية والغبارية، تتركز على شرق ووسط المملكة وتمتد حتى أجزاء من المنطقة الجنوبية.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك مؤشرات لاحتمالية وجود بعض الحالات المناخية المتطرفة قد تهطل معها أمطار غزيرة ، وهذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ، بينما يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا الرابط).

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