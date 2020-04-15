الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزارة الطاقة: حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات بقيمة 900 مليون ريال

وزارة الطاقة: حزمة جديدة للقطاع الخاص تتضمن حسومات بقيمة 900 مليون ريال
0

تواصل – واس:

أكدت وزارة الطاقة أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتير الكهرباء لهذه القطاعات من خلال:

أولا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لشهري (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك بميزانية قدرها 900 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحسابات المستفيدة من هذا الخصم أكثر من 1.7 مليون حساب.

ثانيًا: السماح بشكل اختياري للقطاعات التجارية والصناعية سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة (6) أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة، ويستفيد من هذا الخصم أكثر من 1.6 مليون حساب.

وقالت الوزارة إن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ليؤكد حرصه – أيده الله – على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا، حمى الله بلادنا وشعبنا من كل بلاء.

مواد ذات صلة

توجيه عاجل من «الطاقة» لشركة الغاز بشأن الأسطوانات المنزلية

توجيه عاجل من «الطاقة» لشركة الغاز بشأن الأسطوانات المنزلية

توجيه عاجل من وزارة الطاقة لـ«أرامكو» بشأن توفير إمدادات الزيت الخام

توجيه عاجل من وزارة الطاقة لـ«أرامكو» بشأن توفير إمدادات الزيت الخام

بشرى سارة من شركة الكهرباء للمتأخرين عن سداد الفواتير

بشرى سارة من شركة الكهرباء للمتأخرين عن سداد الفواتير

توجيه عاجل من وزارة الطاقة لـ«أرامكو» بشأن رفع مستوى الإنتاج

توجيه عاجل من وزارة الطاقة لـ«أرامكو» بشأن رفع مستوى الإنتاج

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة