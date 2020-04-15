متحدث الصحة: أكثر حالات كورونا في الأحياء المكتظة أو مساكن العمالة (فيديو)

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كشف الناطق باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بهذا الشأن، حيث أوضح أن أكثر ما تم رصده من الحالات خلال الأيام الأخيرة كان في الأحياء المكتظة بالسكان أو مساكن العمالة، مضيفاً أن هناك نسبة تتراوح بين ٢٠٪ إلى ٢٥٪ من الحالات لا تزال مرصودة في مواقع أخرى نتيجة المخالطة المجتمعية.

وأكد متحدث الصحة، على ضرورة التزام أصحاب الشركات والمنشآت التي تؤوي عمالة بالإجراءات الاحترازية، والعمل على الحد من المخالطة المجتمعية بين العمال والمشرفين ورؤساء الشركات وأصحاب وملاك المنشآت التجارية.

كما أكّد أن أعراض الإصابة لدى ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من الحالات غالباً ما تكون يسيرة، و٢٠٪ من الحالات تستلزم رعاية صحية دون الحصول على عناية مركزة، و٥٪ إلى ١٠٪ تكون حادة جدًا وقد تسبب الوفاة نتيجة توقف بعض أعضاء الجسم.