«الأعلى للقضاء» يقرر إنشاء دائرة للأهلة ومحكمتين تجاريتين

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قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الافتراضي برئاسة الشيخ وليد الصمعاني، إعادة تشكيل المحكمة العليا، وتأليف دوائر جديدة، منها دوائر جزائية وأخرى حقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة لتلك الدوائر.

ووافق المجلس أيضا كذلك على إنشاء محكمتين تجاريتين في المدينة المنورة وأبها، وبحث أيضاً آلية إدارة المرحلة الحالية والمقبلة للمحاكم والقضاة والقضايا وفق المستجدات المتسارعة المتصلة بجائحة كورونا.

ومن ضمن القرارات التي اتخذها المجلس “الموافقة على توجيه 47 قاضياً من القضاة المعينين حديثاً للمحاكم، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء”.