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«الضمان الصحي» يطلق مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات التأمينية

«الضمان الصحي» يطلق مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات التأمينية
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تواصل – واس:

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية (SHIB)، بالتعاون مع شركة صحتي للخدمات المعلوماتية.

وتهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي وحوكمة إجراءات المطالبات و المدفوعات المالية وتعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمن لهم، وتخفيض تكلفة و وقت إجراءات الموافقات والتي تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة والتي تندرج ضمن ممارسات التحايل المالي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لجميع التعاملات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شبَاب بن سعد الغامدي أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 –2024 والتي تساهم في تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة والموائمة مع احدث السياسات في قطاع التأمين الصحي وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرفع وتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار الأمين العام أن المجلس وضع التقنية الرقمية خياراً استراتيجيا لتحقيق قفزة نوعية في صناعة سوق التأمين الصحي مما يسهم في خلق حلول مبتكرة و جعل نظام الرعاية الصحية بمستوى متطور وكفاءة عالية مما يسهم في الحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة في القطاع التأميني.

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