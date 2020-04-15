سفير الصين بالمملكة: إنتاج لقاح جديد مُضاد لـ«كورونا» متوقف على هذا الإجراء المهم

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أكد سفير الصين بالمملكة، تشن وي تشينج، أن استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد متوقف على نتائج “المرحلة الثالثة” للاختبارات التى يجريها الفريق الطبي فى الصين.

وأضاف فى سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بـ”تويتر” اليوم الأربعاء أن نتائج المرحلة الثالثة تتمثل في “الاختبار السريري”، حيث سيتم البت فى استخدام اللقاح من عدمه عقب الإعلان عن هذه النتائج

وأوضح “تشينج”: تتم المرحلتان الأولى والثانية للاختبار السريري بالمتطوعين الأصحاء، وتعيينهم سهل نسبياً، ويستغرق ذلك نحو عدة أشهر، وتبقى المرحلة الثالثة للاختبار السريري للتأكّد من فعالية اللقاح الحقيقية، ويحتاج ذلك إلى عيّنات أكثر.