«أمانة مكة» توضح 7 إجراءات وقائية عند دفن المتوفى بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

حددت أمانة العاصمة المقدسة 7 إجراءات وقائية احترازية للتعامل مع جثامين المتوفين بفيروس كورونا في مكة المكرمة، مؤكدة ضرورة الالتزام بكافة الضوابط الشرعية والصحية والتدابير الوقائية التي تكفل إكرام الميت من ساعة وفاته وحتى دفنه مع التأكيد على حماية كافة المتعاملين مع الجثامين.

ووفقاً لـ”الوطن” أوضخت الأمانة أن هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية «الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية» والتي يتم التخلص منها فورا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات بوضعها بأكياس النفايات الطبية المخصصة لذلك يتم غسل وتجهيز جثمان متوفى كورونا في المستشفى.

وأوضحت أنه في حال تعذر التجهيز بالمستشفى يتم غسل الجثمان في مغاسل متخصصة من قبل أشخاص متخصصين ومدربين للتعامل مع متوفي الأمراض الوبائية، ووضع الجثمان في كيس مقفل مقاوم للماء يمنع خروج السوائل منه، وقصر عملية الغسل ونقل الجثمان من المستشفى إلى المسجد ثم المقبرة والدفن بوجود أشخاص لا يزيد عددهم عن الـ5 ، على أن يكون الدفن بمقبرة شهداء الحرم، وإغلاق القبر بشكل محكم وعدم استخدامه مرة أخرى، وتعقيم سيارة نقل الجثمان بعد الانتهاء.