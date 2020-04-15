متحدث «التعليم الجامعي»: تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات

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كشف المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات التي وافق عليها ‫وزير التعليم، تنص على تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي للوزارة خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ بقرار معادلة الشهادات، بما يضمن تطبيق العدالة لجميع القرارات.

وقال المتحدث باسم التعليم الجامعي عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية.

وأصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا مساء أمس الثلاثاء، بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة.