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أشبه بمرض الجدري.. أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

أشبه بمرض الجدري.. أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأطباء والباحثون أعراض جديدة للمصاب بفيروس كورونا المستجد التي ربما تظهر على بعض المرضى لأول مرة، ومنها ظهور كدمات على القدمين لدى بعض المرضى.

ووفقاً لـ”سكاى نيور عربية ” فإن الأطباء كشفوا عن وجود بقع أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

وأوضح الأطباء أن من بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها، حالة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في إيطاليا في 8 مارس الماضي، وقتها ظن الأطباء أنه تعرض إلى لدغة حشرة، مشيرين إلى أنه بسبب الظروف السيئة التي كانت تعانيها إيطاليا، لم يتم إجراء اختبار فيروس كورونا للفتى، إلى أن بدأت تظهر عليه أعراض المرض المعتادة، مثل الحمى والألم العضلي والصداع والكحة الشديدة.

وبعد أسابيع من بدء تسجيل الإصابات المؤكدة بكورونا، ظهر أول تقرير رسمي عن “كدمات وبقع” لدى الأطفال الذين يعانون “كوفيد 19”، فيما يعاني واحدٌ من كل 5 مرضى في المستشفيات الإيطالية، حالة جلدية غريبة في القدمين.

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