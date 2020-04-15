«كفاءة» ينصح المستهلكين بهذا الإجراء للتقليل من قيمة فاتورة الكهرباء

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دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى تنظيف أجهزة التكييف المتوقفة عن العمل خلال فصل الشتاء قبل استئناف تشغيلها مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن تنظيف المكيفات سيقلل من قيمة فاتورة الكهرباء، خاصةً وأن أجهزة التكييف من أعلى الأجهزة استهلاكًا للطاقة بالمنازل.

ونصح المركز المستهلكين على اقتناء المكيفات ذات الوحدتين “الإسبليت” بدلاً من المكيفات ذات الوحدة الواحدة “الشباك”، نظرًا لكونها أوفر في استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن مكيفات “الإسبليت” يمكن للمصنّع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة فيها، بينما مكيفات “الشباك” محددة بحد معين لكفاءة الطاقة لا يمكن للصانع تجاوزه.