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هل ستتأثر معدلات البطالة في المملكة بأزمة كورونا؟.. مسؤول بـ«غرفة الرياض» يوضح

هل ستتأثر معدلات البطالة في المملكة بأزمة كورونا؟.. مسؤول بـ«غرفة الرياض» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس لجنة الموارد البشرية، في الغرفة التجارية بالرياض منصور الشثري، أن نسبة البطالة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء تتعلق بالربع الرابع من العام الماضي، مبيناً أن هذه النسبة مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع رغم دخول 250 ألف طالب عمل كل عام سوق العمل.

وقال الشثري خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”: نواجه تحدي كبير جراء الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، موضحاً أن كافة الجهات الحكومة أطلقت كل ما في جعبتها لدعم القطاع الخاص بهدف تخفيض أثر جائحة وباء كورونا على القطاع الخاص.

وأضاف أن أي أثر على نسبة البطالة سيكون محدود جداً لوجود هذه الحزمة الكبيرة من الدعم، مشيراً إلى إصدار أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بدعم ومساعدة القطاع الخاص، في وقت يخشى العالم فيه من ارتفاع نسبة البطالة.

ونفى أى عمليات تسريح للسعوديين فى الغرفة التجارية، مشيراً إلى أن كافة الشركات استفادت من الدعم الحكومي ما عدا 3 أنشطة.

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