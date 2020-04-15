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«الاتصالات» تكشف نسبة استهلاك البيانات على شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضي

«الاتصالات» تكشف نسبة استهلاك البيانات على شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضي
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع عدد مندوبي تطبيقات التوصيل من السعوديين منذ بداية قرار منع التجول بنسبة 122%، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلبات المنفذة بنسبة 65%، مشيرة إلى أن مجموع التطبيقات المسجلة لديها بلغ 20 تطبيقا.

ووفقاً لـ” عكاظ” أوضحت الهيئة أن نسبة ارتفاع استهلاك البيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة لشهر مارس بلغت 33%، مقارنة بفبراير المنصرم.

يأتي ذلك بعد صدور قرار منع التجول في مدن المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا، ليتجه أفراد المجتمع إلى استخدام التطبيقات لطلب احتياجاتهم من مواد غذائية وصحي.

 

 

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