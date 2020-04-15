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بالفيديو.. خبير تقني يحذر من حيلة جديدة للهاكرز لسرقة بيانات المستخدمين

بالفيديو.. خبير تقني يحذر من حيلة جديدة للهاكرز لسرقة بيانات المستخدمين
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تواصل- فريق التحرير:

حذر الخبير التقني الدكتور عبد العزيز الحمادي، من انخداع مرتادي مواقع الانترنت برؤية علامة القفل الموجودة بجوار روابط مواقع الإنترنت، حيث أنها ربما تكون حيلة لسرقة بيانتهم الشخصية .

وأضاف في مقطع فيديو توعوي نشره على حسابه في ” تويتر” أن علامة القفل لا تدل على الأمان فقط هي للإشارة إلى أن هذا الموقع مشفر ، محذراً في الوقت ذاته من انتشار عمليات قرصنة على المستخدمين من وراء هذا القفل حيث تم السطو على البيانات الشخصية للمستخدمين واختراق معلوماتهم دون علمهم.

 

 

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