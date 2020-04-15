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تعرّف على سبب إقبال الناس على شراء سلع تموينية بكميات كبيرة رغم وفرة المخزون

تعرّف على سبب إقبال الناس على شراء سلع تموينية بكميات كبيرة رغم وفرة المخزون
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تواصل- فريق التحرير:

أرجع الناشط في شئون المستهلك عبدالرحمن العجيمي، سبب ظاهرة إقبال بعض الناس على شراء ما لا يحتاجونه رغم وفرة المخزون في الأسواق والمتاجر إلى أن بعض الناس لم يعتادوا على الأزمات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية  له في برنامج روتانا خليجية، أن هذا السبب دفع بعض الناس للمسارعة في شراء أشياء قد لا يحتاجونها، مضيفاً أن الخوف من المخالطة والإصابة بعدوى كورونا الجديد جعلت البعض يلجأ إلى شراء حاجاته بكميات كبيرة تكفيه لعشرة أيام أخري، لذلك نجد البعض يقبلون على الشراء بكميات على غير المعتاد.

وأكد العجيمي أن السلع والمواد الغذائية متوافرة في المتاجر والأسواق، ولا يوجد نقص متعلق بهما.

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