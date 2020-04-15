لمرضى السكري.. أطعمة ومشروبات تساعد على خفض «الجلوكوز» بالدم خلال فترة العزل المنزلي

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ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة معينة خلال فترة العزل المنزلي ، لا سيما أن هذه الفترة تشهد ارتفاعاً في الوزن لدى الكثيرين لقلة الحركة وعدم تناول الأطعمة الصحية بالقدر الكافي، وهو ما يدفع بالقلق على صحة مرضى السكري بشكل خاص، لذلك يُنصح بتناول الأطعمة التالية التي تساعد على خفض نسبة الجلوكوز بالدم بشكل طبيعي:

الشوفان:

حبوب الشوفان من أكثر الأطعمة التي تقلل كلاً من الجلوكوز والأنسولين بالدم، ما يساعد على تحسين استخدام الخلايا لهرمون الأنسولين.

البيض:

يساعد البيض على إطالة الإحساس بالشبع وتزويد الجسم بالمغذيات.

الثوم:

وجدت دراسات أن تناول الثوم يزيد حرق الجسم للدهون، ويحسن تدفق الدورة الدموية، ويقلل الالتهابات.

الفطر:

يحتوي الفطر أو المشروم على عناصر مضادة للالتهابات، وألياف تقلل وصول الكربوهيدرات والسكر للدم.

الحمضيات:

تحسن الفواكه الحمضية المناعة وتقليل الالتهابات التي تصاحب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

اللبن:

يحتوي اللبن (الزبادي) على مضادات للالتهابات تساعد على تخفيف أثر ارتفاع السكر بالدم، لكن يُنصح بتناول اللبن الخالي من السكر والمنكهات.

الشاي الأخضر والأسود.:

يزيد الشاي الأخضر من حرق السعرات الحرارية، ويزوّد الجسم بمضادات للأكسدة تقلل الالتهابات.

القرفة:

تحتوي القرفة على عناصر نباتية تعمل مثل الأنسولين على خفض الجلوكوز بالدم.