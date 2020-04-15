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توضيح مهم من «الأمن العام» بشأن شاحنات الإمداد والتموين وتصريحات التنقل (فيديو)

توضيح مهم من «الأمن العام» بشأن شاحنات الإمداد والتموين وتصريحات التنقل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن شاحنات التموين والإمداد التي تمد القطاعات المستثناة كالقطاع الصحي والغذائي، لا تحتاج تصريح تنقل، ويمكنهم التنقل داخل المدن وبين المناطق دون الحصول عليه.

وأضاف الشويرخ، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن سبب تحديث تصاريح التنقل الذي بدأ العمل به بعد توجيه وزارة الداخلية، لمن يرغب في الخروج من المنزل خلال فترة منع التجول، هو توحيد الإجراءات في جميع المناطق.

وأشار متحدث الأمن العام إلى أن عملية ضبط الحركة في الميدان بحاجة لمزيد من الإجراءات حتى يكون التنقل مقتصراً بالفعل على الفئات المستثناة.

وأوضح أن هناك رغبة في توحيد الإجراءات المتبعة في جميع المناطق، لذلك تم توحيد نموذج التصريح لجميع الفئات والأنشطة بمختلف المناطق.

 

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