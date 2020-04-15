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شرب خمر وإطلاق نار وتفحيط وخطف وسلب.. الأمن العام يضبط مجموعة مخالفين

شرب خمر وإطلاق نار وتفحيط وخطف وسلب.. الأمن العام يضبط مجموعة مخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

باشر الأمن العام القبض على عدة أشخاص ارتكبوا جرائم ومخالفات خلال الأيام الماضية، وظهروا في مقاطع فيديو تباهوا خلالها بهذه الممارسات المخالفة.

وتنوعت الجرائم المضبوطة ما بين مخالفات لمنع التجول، والتباهي بشرب خمور وإطلاق النار بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره، والتفحيط والخطف والسلب.

وأكد الأمن العام أن مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات ألقي القبض عليهم وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ومنهم قائد مركبة في الجبيل يقود مركبته بتهور ويرتكب عدة مخالفات ويصدم قائد دراجة نارية، وشخص آخر بالقصيم يتباهى ويتظاهر بشرب مادة مقطرة، متجاهلاً خطورة ذلك على النشء، كما تم القبض على ثلاثة أشخاص بجازان يخطفون عامل محطة وقود ويعتدون عليه ويسلبون ما بحوزته.

وألقى الأمن العام أيضا القبض على أشخاص بالرياض يخالفون منع التجول ويتباهون بالسير بمركبة بدون لوحات، وشخص آخر بالطائف يعمل بأحد تطبيقات التوصيل يقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة، وكذلك مقيم بجازان يمارس مهنة الحلاقة ويستقبل الزبائن في مسكنه، متجاهلاً الإجراءات الاحترازية، وآخرون بالرياض يخالفون منع التجول ويجاهرون بشرب الخمر وإطلاق النار بشكل عشوائي، ومواطن بمحافظة الرس يخبئ آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة لإيصاله لأحد الأماكن أثناء منع التجول.

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