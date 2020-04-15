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بسبب كورونا.. توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % خلال 2020

بسبب كورونا.. توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % خلال 2020
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تواصل – واس:

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % خلال عام 2020م في انهيار مذهل بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والذي يمثل أكبر انخفاض منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2020م، انتعاشًا جزئيًا في عام 2021م، مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8 % ، لكنه قال :” إن توقعاته تتميز بعدم اليقين الشديد وأن النتائج قد تكون أسوأ بكثير، اعتمادًا على مسار الوباء”.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث في مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو اليوم: ” هذا الانتعاش في عام 2021م جزئي فقط حيث من المتوقع أن يظل مستوى النشاط الاقتصادي أقل من المستوى الذي كنا نتوقعه لعام 2021م ، قبل انتشار الفيروس”.

وأضافت أنه في ظل أفضل سيناريو للصندوق، من المرجح أن يفقد العالم 9 مليارات دولار من الناتج التراكمي على مدى عامين أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واليابان مجتمعة، محذرة من أن قيود السفر وانهيار سلاسل التوريد هددت بعكس مكاسب الكفاءة من العولمة.

ودعت الدول إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات الإمدادات الطبية، قائلة: “إن التعافي الصحي لن يكون مستدامًا في ظل عدم العولمة، وسيقلل ذلك بشدة من الإنتاجية في العالم ، وهذا هو آخر شيء نريده في الوقت الحالي”.

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