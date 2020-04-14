أهم 10 إجراءات احترازية اتخذتها المملكة للوقاية من خطر «كورونا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اتخذت المملكة في أواخر فبراير الماضي عدداً من التدابير الاحترازية الاستباقية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر فيروس كورونا، حتى قبل تسجيل أي حالات في المملكة.

وكان من أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة ما يلي:

1- تعليق الدخول للمملكة اعتباراً من 27 فبراير حتى إشعارٍ آخر.

2- تعليق أداء العمرة اعتباراً من 4 مارس حتى إشعار آخر.

3- تعليق الدراسة وإيقاف العمل في المؤسسات والقطاعات المختلفة اعتباراً من 8 مارس حتى إشعار آخر.

4- تعليق الرحلات الدولية وإيقاف النشاط الرياضي اعتباراً من 14 مارس حتى إشعار آخر.

5- تعليق الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين اعتباراً من 17 مارس حتى إشعار آخر.

6- منع التجول في جميع المناطق من السابعة مساءً اعتباراً من 23 مارس.

7- منع التنقل بين المناطق اعتباراً من 25 مارس.

8- أمر خادم الحرمين الشريفين في 30 مارس بتقدم الرعاية الصحية لجميع مصابي كورونا، بما فيهم مخالفو أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.

9- دعوة العالم للتريث في إبرام عقود الحج في 31 مارس.

10- منع التجول على مدار 24 ساعة اعتباراً من 2 أبريل الجاري حتى إشعار آخر.