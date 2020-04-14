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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسه البيت 9

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسه البيت 9
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من أبنائنا من لديه موهبة وتميز ولكنها لم تظهر إما لخوفه ورهبته أو لحيائه أو لضعف شخصيته وهذه تعتبر مشكلة يجب تجاوزها لتصنع من ابنك أنموذجا في التفوقوالنجاح ويصبح له مستقبل زاهر ليشارك في خدمة دينه ووطنه. وبهذه المناسبة ونحن نلزم بيوتنا لأيام سنتجاوز فيها البلاء بإذن الله تعالى لعلي أشارككم فكرة أرجو أنتجعلنا نتجاوز هذه المشكلة عند أبنائنا ونجعل من هذه المحنة منحة.
لو تم وضع برنامج متنوع في بيتك في هذا الوقت يتخلله شئ من الترفيه واللعب، فمثلا بعد صلاة الفجر جماعة في مصلى البيت يتناوب فيها الأبناء والأب للإمامة يكونتلاوة لكتاب الله حتى الإشراق ثم إفطار ثم مذاكرة للجميع فراحة حتى الظهر وبعد صلاة الظهر جماعة مسابقة يشارك فيها الجميع في إعداد الغداء ويكون هناك تقييم منالأبوين والفائز يستحق جائزة ثم استرخاء حتى صلاة العصر ثم لمدة ٤٥ دقيقة مسابقة ثقافية للجميع، أو استماع لشريط مفيد، أو درس في التوحيد أو الفقه أو السيرةويكون أسبوعي، وفي بقية العصرية وقت مذاكرة للجميع، ثم صلاة المغرب جماعة، وبعدها مسابقة أجمل غرفة خاصة بحيث يباشر كل فرد تنظيف غرفته وترتيبها وتعطيرهاويكون هناك تقييم يومي من الأبوين وكل أسبوع يعطى الفائز جائزة قيمة، ثم صلاة العشاء فأمسية يشارك فيها جميع أفراد العائلة دون استثناء لمدة ساعة كاملة بحيثينقسم الجميع إلى قسمين ويقدم فيها كل قسم برنامج يحتوي على تلاوة مرتلة، وكلمة من بُنيَّات أفكارهم، وقصيدة بصوت جميل، ومشهد هادف، إلى غير ذلك من الفقراتالتي تشد الإنتباه وفيها إيحائات تربوية هادفة تحت إشراف الأبوين، ثم بعد ساعة السمر العشاء الذي يعده الجميع، ثم وقت حر للجميع حتى الساعة العاشرة والنصف،ثم النوم.
لا شك أن هذا البرنامج كنت مثاليا في عرضه ولكن هو من سيخرج المواهب وينميها ومن لم يستطع تنفيذه كاملا فلا أقل من بعضه أو فكرته وستكون مسائية رائعة في بيتك.

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