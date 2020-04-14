مليونا مصاب بفيروس كورونا وأكثر من 125 ألف حالة الوفاة

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اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات منصة “وورلد ميتر” العالمية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها المنصة ، اليوم الثلاثاء (14 أبريل)، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل ليتجاوز 1.98 مليون شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات العالمية 125 ألف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم متجاوزة 603 ألف حالة ، تليها إسبانيا (172,541) ثم إيطاليا(162,488) وفرنسا(143,303) . وحلت ألمانيا في المرتبة السادسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 25 ألف وفاة، تليها إيطاليا بـ 21 ألفا و67 حالة ، وإسبانيا بـ 18 ألفا و56 حالة، حسب “وورلد ميتر”.