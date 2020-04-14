توضيح من «حساب المواطن» بشأن إضافة التابعين بعد تعليق التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين إلى المستفيدين رغم إغلاق التسجيل بالبرنامج بسبب الضوابط الجديدة.

وردّ البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، على استفسار بشأن إمكانية إضافة التابعين، موضحاً أن تسجيل التابعين متاح من خلال عدة خطوات وهي (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).

يُذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.