رسالة مهمة للعاملين في تطبيقات التوصيل خلال «منع التجول» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دعا الإعلامي خالد العقيلي، في رسالة وجهها للشباب والفتيات العاملين في تطبيقات التوصيل خلال منع التجول، بالالتزام بالتعليمات وعدم استغلال تصاريح التنقل في المخالفات.

وقال العقيلي، مقدم برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”: “على من يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات أدرك أن ما يقومون به يعتبر خدمة كبيرة لوطنهم”.

وأضاف: “لم يتم منحكم هذا التصريح إلا لخدمة المجتمع، إضافة إلى أنه فرصة لكسب المزيد من الدخل نتيجة زيادة العمل خلال هذه الفترة”، كما تأسّف العقيلي من استغلال البعض لهذه التصاريح للتجول داعياً الجميع للالتزام.

وأشاد الإعلامي العقيلي بقيام وزارة الداخلية بتوحيد نماذج تصريح التنقل للجهات المستثناة ودورها في ضبط التلاعب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.