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توفر ألف سلة غذائية.. جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرتها «فزعة وطن»

توفر ألف سلة غذائية.. جمعية الأبرار الخيرية بالطائف تطلق مبادرتها «فزعة وطن»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الأبرار الخيرية بالطائف، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرتها (فزعة وطن) والتي تستهدف توفير 1000 سلة غذائية ل1000 أسرة متضررة من مواطنين ومقيمين ومن هم حاليا بالحجر الصحي وتحتاج أسرهم إلى رعاية ونفقة وقد أنقطعت بهم السبل.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن هذه المبادرة تعتبر فرعا لحملة برا بمكة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وتحت رعاية مباشرة من مركز التنمية الاجتماعية بالطائف ولجنة برا بمكة بمحافظة الطائف، سائلين المولى عز وجل أن يكشف هذه الغمة ويرفع هذا البلاء عاجل غير آجل عن هذه البلاد الطاهرة وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وحكامها وأن يعينهم ويسدد خطاهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من دعم مادي ومالي لأبناء هذا البلد والمقيمين على أرضه وترابه الطاهر.

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