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مقيم يرسل لأسرته في أمريكا معقمات وكمامات صنعت في المملكة (فيديو)

مقيم يرسل لأسرته في أمريكا معقمات وكمامات صنعت في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام مقيم بالمملكة بإرسال معقمات وكمامات صنعت في المملكة السعودية لأسرته في أمريكا.

وأظهر المقطع قيام المقيم بإعداد المعقمات والكمامات في عبوة كبيرة تمهيدا لإرسالها إلى أسرته في أمريكا، بعد  أن أصبح الحصول على المعقمات والكمامات أمرا مستحيلا مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 554849 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 21942.

 

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