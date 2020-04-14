للوقاية من كورونا.. 700 شاب يتطوعون لتنظيم الأسواق بجدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة جدة تطوع أكثر من 700 شاب في عشرات الأسواق الغذائية، سعيًا لتنفيذ أوسع للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوزع الشباب المتطوعون، وفقا لقناة “الإخبارية” ، في الأسواق على مراكز تجارية لقياس درجة الحرارة لللمتسوقين، والتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي، وتنظيم عملية التسوق، ومنع التدافع.

وقام المتطوعون بتوجيه مرتادي الأسواق لارتداء الكمامات والقفازات، وإرشادهم لكيفية التخلص منها عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا.