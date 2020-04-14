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وزارة التعليم تبدأ الإعداد المبكر للعام الدراسي الجديد

وزارة التعليم تبدأ الإعداد المبكر للعام الدراسي الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أنها تسلمت أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442 هـ وتم تخزينها وحفظها في مستودعات الإدارة، إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية، تمهيداً لترحيلها وتوزيعها للمدارس.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن إدارة تعليم الطائف تعمل على إعداد آلية وخطة عمل مجدولة زمنياً تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات، لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

جاء ذلك انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد وضمان وصول المقررات الدراسية إلى المدارس منذ وقت مبكر.

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