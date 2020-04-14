الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

في ظل أزمة «كورونا».. كيف يتعامل «البريد» مع الطرود قبل تسليمها لأصحابها؟

في ظل أزمة «كورونا».. كيف يتعامل «البريد» مع الطرود قبل تسليمها لأصحابها؟
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تلفزيوني آلية عمل مؤسسة البريد السعودي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيف يتم توصيل الطرود لأصحابها بشكل آمن يتوافق مع الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضح التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أنه يجري تعقيم جميع الطرود في كافة المراحل، كما أن السيارات مجهزة احترازياً بشكل آمن، وأطلقت مبادرة “لسلامتك.. نوصلها لك”، واستطاع فريق المبادرة تسليم أكثر من 44 ألف طرد خلال 15 يوماً.

وأشار إلى أن البريد السعودي يعمل من خلال 60 محطة على مدار 24 ساعة لتسليم الطرود المختلفة، ويعتمد على أسطول سيارات يتجاوز عدده أكثر من 800 سيارة.

مواد ذات صلة

هل يجوز التعجيل بإخراج الزكاة في ظل جائحة «كورونا»؟ .. «المطلق» يجيب (فيديو)

هل يجوز التعجيل بإخراج الزكاة في ظل جائحة «كورونا»؟ .. «المطلق» يجيب (فيديو)

8 نصائح مهمة لتفادي الشعور بالأرق أثناء النوم

8 نصائح مهمة لتفادي الشعور بالأرق أثناء النوم

«الحذيفي» في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: من أسباب رفع البلاء عن الأمة التوبة العامة (فيديو)

«الحذيفي» في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: من أسباب رفع البلاء عن الأمة التوبة العامة (فيديو)

رسالة مهمة من الشيخ «الفوزان» عن فيروس كورونا (فيديو)

رسالة مهمة من الشيخ «الفوزان» عن فيروس كورونا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>