في ظل أزمة «كورونا».. كيف يتعامل «البريد» مع الطرود قبل تسليمها لأصحابها؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تلفزيوني آلية عمل مؤسسة البريد السعودي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيف يتم توصيل الطرود لأصحابها بشكل آمن يتوافق مع الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضح التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أنه يجري تعقيم جميع الطرود في كافة المراحل، كما أن السيارات مجهزة احترازياً بشكل آمن، وأطلقت مبادرة “لسلامتك.. نوصلها لك”، واستطاع فريق المبادرة تسليم أكثر من 44 ألف طرد خلال 15 يوماً.

وأشار إلى أن البريد السعودي يعمل من خلال 60 محطة على مدار 24 ساعة لتسليم الطرود المختلفة، ويعتمد على أسطول سيارات يتجاوز عدده أكثر من 800 سيارة.