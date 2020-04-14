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مسؤول بـ«صحة جدة» يوضح آلية عمل المحاجر الصحية للقادمين من الخارج

مسؤول بـ«صحة جدة» يوضح آلية عمل المحاجر الصحية للقادمين من الخارج
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مستشار مدير الشؤون الصحية في جدة، الدكتور خالد باواكد، آلية العمل داخل المحاجر الصحية، موضحاً أنه منذ وصول النزيل، يخضع للإجراءات المتبعة في مكافحة العدوى، ويتم تدريبه على آلية التعقيم وطرق استخدام الكمامات والقفازات وكيفية نزعها للتخلص منها بشكل آمن.

ووفقاً لـ”عكاظ” أكد أنه يتم تسجيل العلامات الحيوية للنزيل مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال والعطاس وغيرها من الأعراض، خصوصا مَن يعانون الضغط والسكري وأمراض القلب، ثم يدخل النزيل بغرفة خاصة مجهزة بجميع مستلزمات مكافحة العدوى.

وأشار إلى وجود 14 محجرًا صحيًا داخل الفنادق، يجري حاليا تجهيز غرف العزل فيها للنزلاء القادمين من الخارج، مبيناً أن جميع العاملين بالفندق، من موظفي استقبال وعمال نظافة وعمال خدمة الغرف، خضعوا لدورات خاصة تدربوا خلالها على آلية التعامل مع النزلاء، مضيفا أنه يتم تعقيم الحقائب قبل إدخالها المحجر.

ولفت إلى وجود عيادات مجهزة يعمل بها أطباء وأخصائيون واستشاريون في طب الأسرة والعموم، على مدار الساعة، ويسكنون في ذات الفندق.

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